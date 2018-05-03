Медреформа: пять семейных врачей уже достигли лимита пациентов

3 мая, 2018, 22:06

Пятеро семейных врачей достигли лимита пациентов, с которыми они подписали декларации о медицинском обслуживании

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"За месяц кампании достичь лимита пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали лишь пять врачей на всю страну. Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой области) и два педиатра (оба – Донецкая область)", – написал Ковтонюк.

Он отметил, что максимальное количество пациентов, которые могут подписать декларацию с одним терапевтом, составляет 2000, с семейным врачом – 1800, а с педиатром – 900.

Ковтонюк добавил, что довольно часто в кампании по выбору врача бывают случаи, когда пациентам говорят, что лимит исчерпан.

"Наиболее вероятно, это нарушение", – отметил Ковтонюк.

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