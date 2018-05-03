Медреформа: пять семейных врачей уже достигли лимита пациентов
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"За месяц кампании достичь лимита пациентов почти невозможно. На сегодня это сделали лишь пять врачей на всю страну. Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой области) и два педиатра (оба – Донецкая область)", – написал Ковтонюк.
Он отметил, что максимальное количество пациентов, которые могут подписать декларацию с одним терапевтом, составляет 2000, с семейным врачом – 1800, а с педиатром – 900.
Ковтонюк добавил, что довольно часто в кампании по выбору врача бывают случаи, когда пациентам говорят, что лимит исчерпан.
"Наиболее вероятно, это нарушение", – отметил Ковтонюк.
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- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривень в месяц.
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