Маккейн предлагает устроить кибератаку против России

3 мая, 2018, 19:13

Сенатор Джон Маккейн заявил, что Америка должна серьезно рассмотреть возможность проведения кибернападения в ответ на вмешательство России в выборы в США

Об этом пишет Defense News.

"Считаю, если Путина не заставить пожалеть об этом решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова", - пишет Маккейн.

В книге "Неугомонная волна", которая должна выйти 22 мая, среди прочего Маккейн затрагивает вопрос о том, что Россия может иметь компромат против президента США Дональда Трампа.

Хотя санкции и торговые ограничения против Путина и его друзей являются ограничительными мерами, "чтобы Путин глубоко пожалел за свое нападение на основы нашей демократии – свободные и справедливые выборы – мы должны серьезно рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое он использовал", - написал Маккейн.

Пора Америке перейти в наступление в информационной войне против России, добавил Маккейн.

На протяжении всей книги Маккейн призывает к ведению мощной международной политики, которая поддерживает альянсы и делает акцент на западные ценности.