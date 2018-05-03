Маккейн предлагает устроить кибератаку против России
Об этом пишет Defense News.
"Считаю, если Путина не заставить пожалеть об этом решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова", - пишет Маккейн.
В книге "Неугомонная волна", которая должна выйти 22 мая, среди прочего Маккейн затрагивает вопрос о том, что Россия может иметь компромат против президента США Дональда Трампа.
Хотя санкции и торговые ограничения против Путина и его друзей являются ограничительными мерами, "чтобы Путин глубоко пожалел за свое нападение на основы нашей демократии – свободные и справедливые выборы – мы должны серьезно рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое он использовал", - написал Маккейн.
Пора Америке перейти в наступление в информационной войне против России, добавил Маккейн.
На протяжении всей книги Маккейн призывает к ведению мощной международной политики, которая поддерживает альянсы и делает акцент на западные ценности.
- Напомним, США и Великобритания заявили о том, что российское правительство осуществило масштабную кибератаку на государственные и частные компании
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
- Тем временем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
- Сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети.
- МИД стран G7 создадут группу по изучению поведения России для дальнейшего предотвращения кибератак и кампаний дезинформации.
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