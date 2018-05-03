Люди с оккупированных территорий не имеют перспектив участия в выборах-2019, - Яценюк

3 мая, 2018, 07:33

Население оккупированных территорий Донбасса не имеет перспектив для участия в голосовании на парламентских и президентских выборах 2019 года

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью журналу "Фокус", сообщает пресс-центр партии.

Он пояснил, что одним из гибридных планов восстановления влияния России на Украину является увеличение ее политического присутствия в высшем законодательном органе страны, в частности путем расширения электоральной базы для пророссийских сил.

По его словам, президент России Владимир Путин очень много раз просчитывался по Украине:

"Он ожидал, что мы не выстоим весной 2014 года, проигрываем на выборах, ждал распада коалиции, скандалов в украинской власти, дефолта, думал, что мы замерзнем и т. Д. Сейчас, думаю, его план лежит в плоскости массированной информационной агрессии против Украины, подкупа политических деятелей, политических партий и экспертов, расширение гибридной войны против нашей страны и раскола Запада ", - подчеркнул Яценюк.

Политик отметил, что власть действительно заслуживает критики, но кампания против нее превращается в борьбу против ценностей западного мира и ценностей свободной Украины.

Яценюк также ответил на вопрос о возможности проведения выборов на оккупированных территориях.

"Если речь идет о местных выборах, то, конечно, эти выборы должны быть проведены. Но на условиях доступа всех партий, СМИ, при политической конкуренции и по украинским законам. Что же касается парламентских и президентских выборов, то я не вижу перспективы для участия населения этих территорий в голосовании в 2019 году ", - подытожил экс-премьер-министр.