Люди пьют больше, если в напитке меньше спирта, - исследование

3 мая, 2018, 10:30

Британские ученые проверили, как люди реагируют на маркировку "легкое" (слабоалкогольное) на напитках: оказалось, такие надписи поощряют потребление больших объемов спиртного

Об этом говорится на сайте Кембриджского университета.

Употребление алкоголя занимает пятую строчку в списке причин опасных заболеваний и преждевременных смертей во всем мире.

Правительства пытаются бороться с этим различными способами: ограничивая время продажи алкоголя в магазинах, барах и ресторанах, вводя ограничения на рекламу алкогольной продукции и обязывая производителей размещать на этикетках предупредительные надписи.

Один из способов снизить общий объем потребляемого спирта - дать потребителям возможность пить слабоалкогольные напитки. Исследователи из Кембриджа заинтересовались, пьют ли люди слабоалкогольные напитки в больших количествах, чем их более крепкие аналоги.

Ученые воссоздали в лаборатории атмосферу бара (включили музыку и добавили людей), собрали несколько десятков любителей вина и пива и трижды предложили им выбирать между напитками в посуде, на котором не указывалась торговая марка - только крепость, обозначена словами.

Одной группе предлагали слабоалкогольное вино и пиво (надпись "Очень легкое", 4% об. Для вина и 1% об. для пива), другой - напитки с посуды с надписью "Легкое" (8% об. для вина и 3% о . для пива).

Третьей группе давали вино и пиво с посуды, на которой указаны только цифры - средние по рынку, 12% об. для вина и 4,2% об. для пива.

Люди из первой группы выпили больше, чем люди из второй группы, а те, в свою очередь, больше, чем те, которым достались вино и пиво стандартной крепости.

На результат не повлияли ни социальное положение участников эксперимента, ни возраст, ни пол. "Если отметка" слабое "или" легкое "заставит людей сделать выбор в пользу напитка с меньшим содержанием алкоголя - это, конечно, хорошо, но наше исследование заставляет усомниться в том, что с помощью такой маркировки можно добиться того, чтобы люди потребляли меньше алкоголя ", - комментирует Тереза ​​Марта (Theresa Marteau), руководитель исследовательской группы.

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