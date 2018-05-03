Люди пьют больше, если в напитке меньше спирта, - исследование
Об этом говорится на сайте Кембриджского университета.
Употребление алкоголя занимает пятую строчку в списке причин опасных заболеваний и преждевременных смертей во всем мире.
Правительства пытаются бороться с этим различными способами: ограничивая время продажи алкоголя в магазинах, барах и ресторанах, вводя ограничения на рекламу алкогольной продукции и обязывая производителей размещать на этикетках предупредительные надписи.
Один из способов снизить общий объем потребляемого спирта - дать потребителям возможность пить слабоалкогольные напитки. Исследователи из Кембриджа заинтересовались, пьют ли люди слабоалкогольные напитки в больших количествах, чем их более крепкие аналоги.
Ученые воссоздали в лаборатории атмосферу бара (включили музыку и добавили людей), собрали несколько десятков любителей вина и пива и трижды предложили им выбирать между напитками в посуде, на котором не указывалась торговая марка - только крепость, обозначена словами.
Одной группе предлагали слабоалкогольное вино и пиво (надпись "Очень легкое", 4% об. Для вина и 1% об. для пива), другой - напитки с посуды с надписью "Легкое" (8% об. для вина и 3% о . для пива).
Третьей группе давали вино и пиво с посуды, на которой указаны только цифры - средние по рынку, 12% об. для вина и 4,2% об. для пива.
Люди из первой группы выпили больше, чем люди из второй группы, а те, в свою очередь, больше, чем те, которым достались вино и пиво стандартной крепости.
На результат не повлияли ни социальное положение участников эксперимента, ни возраст, ни пол. "Если отметка" слабое "или" легкое "заставит людей сделать выбор в пользу напитка с меньшим содержанием алкоголя - это, конечно, хорошо, но наше исследование заставляет усомниться в том, что с помощью такой маркировки можно добиться того, чтобы люди потребляли меньше алкоголя ", - комментирует Тереза Марта (Theresa Marteau), руководитель исследовательской группы.
Читайте также: Как приготовить алкоголь дома: Бейлиз, Бехеровка и мандариновый ликер
- Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет, которая действовал с 1955 года.
- Вино может расслабить или "огорчить", а крепкие напитки создают ощущение сексуальности: научные в новом исследовании узнали, как различные типы алкоголя влияют на эмоциональное состояние человека.
- Сингапурские ученые изобрели бокал, который делает виртуальные коктейли с помощью мобильного приложения.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве