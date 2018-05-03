Лига Европы: где смотреть повторные полуфиналы
3 мая, 2018, 11:48
Сегодня состоятся повторные матчи 1/2 финала Лиги Европы
Лига Европы. 1/2 финала. Повторные матчи
22:05 - "Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия), телеканал "Футбол 1"
22:05 - "Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция), телеканал "Футбол 2"
- В первом полуфинале "Арсенал" на своем поле в большинстве не смог победить "Атлетико" - 1:1.
- "Марсель" дома выиграл у "Зальцбурга" со счетом 2:0.
- Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.
- 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
-
2 мая, 2018 Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-