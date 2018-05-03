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Лига Европы: где смотреть повторные полуфиналы


фото: uefa.com
Сегодня состоятся повторные матчи 1/2 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/2 финала. Повторные матчи

22:05 - "Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия), телеканал "Футбол 1"

22:05 - "Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция), телеканал "Футбол 2"

 

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