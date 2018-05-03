Луценко рассказал, когда Антикоррупционный суд сможет рассмотреть первое дело
3 мая, 2018, 20:46
Антикоррупционный суд Украины, который является ключевым условием для предоставления кредитов от западных доноров, должен начать свою работу вначале 2019 года
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Reuters.
Луценко считает, что конечная версия закона о создании антикоррупционного суда должна быть принята Верховной Радой до летних каникул.
"Тогда уже через шесть-восемь месяцев Антикоррупционный суд может рассмотреть первые дела", - отметил генпрокурор.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде отвечает требованиям Венецианской комиссии.
- В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
- Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
- Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.
- В феврале посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Антикоррупционный суд должен соответствовать требованиям Венецианской комиссии.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве