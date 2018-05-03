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Луценко рассказал, когда Антикоррупционный суд сможет рассмотреть первое дело

Антикоррупционный суд Украины, который является ключевым условием для предоставления кредитов от западных доноров, должен начать свою работу вначале 2019 года

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Reuters.

Луценко считает, что конечная версия закона о создании антикоррупционного суда должна быть принята Верховной Радой до летних каникул.

"Тогда уже через шесть-восемь месяцев Антикоррупционный суд может рассмотреть первые дела", - отметил генпрокурор.

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