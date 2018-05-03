Китайские военные пытаются ослепить американских пилотов лазером, - Пентагон
3 мая, 2018, 21:00
В Пентагоне заявили, что китайские военные делают попытки ослепить пилотов ВВС США на военной базе в Джибути с помощью лазера
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Это странные инциденты, поскольку они представляют собой действия, не связанные с войной, но указывают на грубую, нарочитую небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", — заявил полковник Тихоокеанского командования ВВС США Трей Микс.
В китайском посольстве в Вашингтоне и министерстве обороны Китая не прокомментировали данную информацию.
Ранее СМИ сообщили, что власти Китая тайно перебросили ракетные комплексы на спорные острова в Южно-Китайском море.
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