Китайские военные пытаются ослепить американских пилотов лазером, - Пентагон

3 мая, 2018, 21:00

В Пентагоне заявили, что китайские военные делают попытки ослепить пилотов ВВС США на военной базе в Джибути с помощью лазера

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Это странные инциденты, поскольку они представляют собой действия, не связанные с войной, но указывают на грубую, нарочитую небрежность, а также полное игнорирование безопасности полетов и международных норм", — заявил полковник Тихоокеанского командования ВВС США Трей Микс.

В китайском посольстве в Вашингтоне и министерстве обороны Китая не прокомментировали данную информацию.

Ранее СМИ сообщили, что власти Китая тайно перебросили ракетные комплексы на спорные острова в Южно-Китайском море.