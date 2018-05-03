Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках
Об этом Дмитрий Вербич рассказал в эфире Еспресо.TV.
По его словам, в день нападения, 1 мая, он шел по улице, "никого не трогая", когда получил удар в спину.
"Я еще не понял, что это был нож, просто получил удар. Вернулся, получил баллоном в лицо c маленькоuj расстояния. Фактически ослеп на правый глаз, левым еще что-то разбирал. Почувствовал, что меня окружают и гонятся, пытаясь ударить", - рассказал киборг.
Сам Вербич затем развернулся и увидел нападавших: один догонял справа, двое слева.
"Тех, что справа, я сразу убирал. Что-то впереди летело на меня, молоток или нож, не знаю. Я отпрыгнул от оружия в арку, и там еще несколько попыток меня ударить было", - вспоминает пострадавший.
По словам Вербича, нападавшие поняли, что дело затягивается и на улице могут быть свидетели, поэтому начали убегать. Он хотел за ними побежать, однако понял, что сильно ранен.
Нападавшие действовали молча, на вопрос "Кто вы? Чего вы хотите?" не отвечали.
- Отметим, 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербича телесные повреждения.
- Впоследствии правоохранители обнародовали фотографии людей, которые предположительно причастны к нападению на Вербича.
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