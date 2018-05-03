Киборг рассказал, как на него напали неизвестные в масках

3 мая, 2018, 20:11

Участник АТО и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках

Об этом Дмитрий Вербич рассказал в эфире Еспресо.TV.

По его словам, в день нападения, 1 мая, он шел по улице, "никого не трогая", когда получил удар в спину.

"Я еще не понял, что это был нож, просто получил удар. Вернулся, получил баллоном в лицо c маленькоuj расстояния. Фактически ослеп на правый глаз, левым еще что-то разбирал. Почувствовал, что меня окружают и гонятся, пытаясь ударить", - рассказал киборг.

Сам Вербич затем развернулся и увидел нападавших: один догонял справа, двое слева.

"Тех, что справа, я сразу убирал. Что-то впереди летело на меня, молоток или нож, не знаю. Я отпрыгнул от оружия в арку, и там еще несколько попыток меня ударить было", - вспоминает пострадавший.

По словам Вербича, нападавшие поняли, что дело затягивается и на улице могут быть свидетели, поэтому начали убегать. Он хотел за ними побежать, однако понял, что сильно ранен.

Нападавшие действовали молча, на вопрос "Кто вы? Чего вы хотите?" не отвечали.