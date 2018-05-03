КНДР перевела трех американцев из трудового лагеря в отель, - Reuters
3 мая, 2018, 09:36
По данным СМИ, власти Северной Кореи освободили из трудового лагеря трех граждан США в преддверии вероятной встречи Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом
Об этом сообщает издание Reuters.
Информация об этом появилась в СМИ Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейского активиста. Последний говорит, что Северная Корея перевела трех американцев из трудового лагеря в отель на окраине Пхеньяна.
Впоследствии этот активист подтвердил Reuters, что граждан США Ким Хак-сона, Тони Кима и Ким Донг-слышала перевели туда в начале апреля по указанию высокопоставленных чиновников КНДР.
Тем временем американский чиновник рассказал изданию, что сейчас США проверяют информацию относительно этих событий и пока не могут подтвердить й.
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- Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
- Отметим, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
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