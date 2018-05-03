КНДР перевела трех американцев из трудового лагеря в отель, - Reuters

3 мая, 2018, 09:36

По данным СМИ, власти Северной Кореи освободили из трудового лагеря трех граждан США в преддверии вероятной встречи Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом

Об этом сообщает издание Reuters.

Информация об этом появилась в СМИ Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейского активиста. Последний говорит, что Северная Корея перевела трех американцев из трудового лагеря в отель на окраине Пхеньяна.

Впоследствии этот активист подтвердил Reuters, что граждан США Ким Хак-сона, Тони Кима и Ким Донг-слышала перевели туда в начале апреля по указанию высокопоставленных чиновников КНДР.

Тем временем американский чиновник рассказал изданию, что сейчас США проверяют информацию относительно этих событий и пока не могут подтвердить й.

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