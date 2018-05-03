Как вытащить клеща шприцем. Лайфхак

3 мая, 2018, 12:48

Пользователь Facebook Ольга Логинова опубликовала на своей странице подробную инструкцию по извлечению клещей шприцем

Об этом сообщает Украинская правда.

Эта инструкция быстро распространилась в сети, поскольку тема актуальна - сезон клещей в разгаре.

По данным Минздрава, ежегодно с укусами клещей обращаются к медикам 20 тысяч человек.