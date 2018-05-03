 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как вытащить клеща шприцем. Лайфхак

Пользователь Facebook Ольга Логинова опубликовала на своей странице подробную инструкцию по извлечению клещей шприцем

Об этом сообщает Украинская правда.

Эта инструкция быстро распространилась в сети, поскольку тема актуальна - сезон клещей в разгаре.

По данным Минздрава, ежегодно с укусами клещей обращаются к медикам 20 тысяч человек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

3 мая, 2018 четверг

2 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать