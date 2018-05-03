Hurts – еще один хедлайнер киевского фестиваля BeLive

3 мая, 2018, 12:21

Британцы Hurts стали следующими хедлайнерами мультикультурного фестиваля BeLive, который пройдет в Киеве 21-24 июня

Группа выступит на НСК "Олимпийский".

Hurts – группа из Манчестера (Великобритания). Их первые два альбома, Happiness и Exile сразу попали в рейтинги лучших альбомов Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Песни Hurts звучали на всех радиостанциях мира, а клипы собирали миллионы просмотров на YouTube.

Hurts стали первым музыкальным коллективом в истории лейбла Sony, у которого до заключения контракта не было ни одного записанного альбома и даже сингла. В них поверили из-за мощного потенциала и таланта.

Фронтмены группы Тео и Адам получили награды ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award, MTV Germany Movie Awards, Bamby Awards и другие.

Кроме Hurts На фестивале BELIVE выступят около 30 зарубежных и украинских артистов.

BELIVE – это фестиваль городских культур. Он создан для тех, кто любит урбанистику, друзей и развлечения. За все годы существования Украины – это впервые, когда Олимпийский превратится в фестивальный центр.

На фестивале будет 3 музыкальные сцены, стендап с Андреем Шабановым, зона арта от Кати Тейлор и Port Creative Hub, кинотеатр под открытым небом от film.uaдетская зона от Kidswill. Также будет зона сити спорта, гаджетов, блогинга и лучших представителей Уличной Еды.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля и на kontramarka.ua.