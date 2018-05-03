ГПУ хочет совместно с ФБР расследовать дела Манафорта
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Reuters в Лондоне.
Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.
"Мяч на стороне США ... (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию", - сказал он.
Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела по поводу Манафорта.
- Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
- Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
- 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничество, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
- Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014-2015 годах для работы на выборах. Утверждают, что это именно он посоветовал "Партии регионов" сменить название на "Оппозиционный блок".
- Манафорт, по данным СМИ, принимал разработку тайной медиа-стратегии, нацеленной против Юлии Тимошенко.
- Издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
- В Генпрокуратуре удивлены публикацией The New York Times по поводу того, что в Украине якобы заморозили расследование дел, связанных с Манафортом.
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