 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ хочет совместно с ФБР расследовать дела Манафорта


фото: REUTERS
ГПУ планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Reuters в Лондоне.

Отвечая на вопрос о прогрессе в расследовании в Украине в отношении Манафорта, Луценко сказал, что осенью ФБР сообщило о собственном расследовании и не смогло предоставить информацию на этом этапе.

"Мяч на стороне США ... (Мы) не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация. Я намерен вести переговоры с официальными лицами ФБР и буду говорить о совместной группе с ними по расследованию", - сказал он.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью в расследовании дела по поводу Манафорта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

3 мая, 2018 четверг

2 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать