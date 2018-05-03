Главная причина повторных взрывов в Балаклее - отсутствие виновных за подрыв арсенала, - журналист
Об этом журналист сообщил в эфире Еспресо.TV.
По словам Бутусова, главная проблема ситуации в Балаклее - это то, что после взрыва на арсенале оружия не определили виновных.
"Сейчас есть версии, отработанные следствием, однако решений никаких не принято. Потому любое решение предусматривает непосредственную ответственность руководства Генштаба, которое должно выполнять задачи по рассредоточению арсеналов и обеспечению их живучести", - заявил журналист.
В отличие от подрыва маленького арсенала в Сватово, за уничтожение крупнейших в стране складов боеприпасов в Балаклее и Калиновке никаких ответственных руководителей нет.
"Расследование приостановлено искусственно, чтобы не определять виновных", - добавил Бутусов.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, снова стали слышны взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного происшествия 2017 года, произошло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых зданий и школ.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве