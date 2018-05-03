Главная причина повторных взрывов в Балаклее - отсутствие виновных за подрыв арсенала, - журналист

3 мая, 2018, 17:18

По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, главная проблема взрывов в Балаклее - это отсутствие виновных за подрыв арсенала оружия в 2017 году

Об этом журналист сообщил в эфире Еспресо.TV.

По словам Бутусова, главная проблема ситуации в Балаклее - это то, что после взрыва на арсенале оружия не определили виновных.

"Сейчас есть версии, отработанные следствием, однако решений никаких не принято. Потому любое решение предусматривает непосредственную ответственность руководства Генштаба, которое должно выполнять задачи по рассредоточению арсеналов и обеспечению их живучести", - заявил журналист.

В отличие от подрыва маленького арсенала в Сватово, за уничтожение крупнейших в стране складов боеприпасов в Балаклее и Калиновке никаких ответственных руководителей нет.

"Расследование приостановлено искусственно, чтобы не определять виновных", - добавил Бутусов.