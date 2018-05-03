ЕС потратит 20 млрд евро на оборону на случай российской агрессии

3 мая, 2018, 12:25

Евросоюз заявил о планах потратить около 20 млрд евро на оборону, чтобы уберечься от возможной российской угрозы

Об этом сообщает Euractiv.

Из бюджета на 2021-2027 годы в размере 1,279 трлн евро на оборону выделят 19,5млрд евро.

После десятилетий неудачных попыток страны-члены ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. Это было обусловлено российской оккупацией Крыма в 2014 году и вероятной государственной поддержкой кибератак.

6,5 млрд евро планируют потратить на "военную мобильность" - амбитнирй проект, который облегчает перемещение войск и оборудование вокруг континента, что, по мнению командиров НАТО, необходимо для надежного сдерживания возможной агрессии.

Большая часть денег - 13 млрд евро - поступит в Европейский фонд обороны, представленный в июне 2017 как часть франко-германских усилий по оказанию ЕС новый импульс после "Brexit". Фонд получит 4,1 млрд евро на исследования в области обороны, сосредоточив внимание на угрозах, возникающих и будущих угрозах безопасности - с вокристанням робототехники и беспилотников.

Еще 8,9млрд евро пойдут на сотрудничество в производстве крупногабаритных аппаратных средств, таких как танки и вертолеты.

Только три члена ЕС отказались подписаться на соглашение о сотрудничестве в области обороны - Дания, Мальта, а также Великобритания, которая выйдет из блока в следующем году.

Брюссель настаивает на том, что усиление военного сотрудничества не приведет к созданию "армии ЕС", а проект будет дополнять НАТО, а не конкурировать с Альянсом.