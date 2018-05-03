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Дом, работа, дом. Анимационная короткометражка "Жизненные циклы" о повседневной рутине

Шотландский Росс Хогг создал короткую анимационную ленту о рутине "Жизненные циклы"

Ролик появился на Vimeo.

Анимационный режиссер из Шотландии Росс Хогг исследовал рутину и монотонность в современном мире. Также он проанализировал, каким образом люди вносят разнообразие в свои будни.

В ленте он показывает обычную неделю аниматора. Все дни похожи друг на друга: он принимает душ, идет на работу, а затем — ужинает, листает ленту новостей и засыпает.

Только на выходных он позволяет себе поиграть в футбол либо посетить ресторан или паб.

За короткометражку Хогг получил премию шотландского отделения Британской киноакадемии.

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