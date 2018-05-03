“Буду селить у себя дома”: Порошенко прокомментировал наплыв туристов на финал Лиги чемпионов
3 мая, 2018, 21:24
Президент Петр Порошенко заявил, что будет селить иностранцев у себя дома из-за отсутствия свободных номеров в столичных гостиницах
Об этом заявил президент во время встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, передает "Украинская правда".
"На сегодня нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности", - отметил Порошенко.
Он добавил, что в Украине серьезно отнеслись к подготовке проведения финальных матчей. В частности, был принят ряд законодательных актов относительно необходимого налогового и таможенного режима.
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