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Британец изобрел бутылку для воды, разлагающуюся за три недели

Британский ученый Джеймс Лонгкрофт создал одноразовую бутылку, которая может полностью разложиться за 21 день

Об этом пишет Business Insider.

Бутылка состоит из двух слоев. Верхний ученый изготовил из бумаги, а внутренний — из композитных материалов, которые быстро разлагаются. Пробку для нее он сделал из специального вида стали. Она быстро ржавеет и разлагается. Для этого нужен примерно один год.

Все, из чего состоит бутылка может разлагаться на свалке или в воде. Если морские жители съедят бутылку, она им не навредит.

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Стартап уже собрал £18 тысяч с £25 тысяч. Разработчик Джеймс Лонгкрофт планирует запустить производство и распространить бутылки в магазинах до конца 2018 года. Стоит она $1,2.

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