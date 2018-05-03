Британец изобрел бутылку для воды, разлагающуюся за три недели

3 мая, 2018, 17:58

Британский ученый Джеймс Лонгкрофт создал одноразовую бутылку, которая может полностью разложиться за 21 день

Об этом пишет Business Insider.

Бутылка состоит из двух слоев. Верхний ученый изготовил из бумаги, а внутренний — из композитных материалов, которые быстро разлагаются. Пробку для нее он сделал из специального вида стали. Она быстро ржавеет и разлагается. Для этого нужен примерно один год.

Все, из чего состоит бутылка может разлагаться на свалке или в воде. Если морские жители съедят бутылку, она им не навредит.

Стартап уже собрал £18 тысяч с £25 тысяч. Разработчик Джеймс Лонгкрофт планирует запустить производство и распространить бутылки в магазинах до конца 2018 года. Стоит она $1,2.