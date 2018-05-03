Большой столб огня вспыхнул в костре во время еврейского фестиваля в Лондоне: 10 раненых

3 мая, 2018, 10:57

Десять человек получили ранения в результате внезапного возгорания очага во время еврейского фестиваля в лондонском районе Стэмфорд Хилл

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на данные правоохранителей.

По данным полиции, сообщений о серьезные травмы и ранения во время фестиваля не было, 10 человек получили незначительные повреждения. Также в этом деле не было никаких задержаний людей.

Пока неизвестно, что именно вызвало взрыв внутри очага. Некоторые данные свидетельствуют о том, что в огонь подливали топливо, другие говорят, что в костер бросили мобильный телефон.