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Большой столб огня вспыхнул в костре во время еврейского фестиваля в Лондоне: 10 раненых

Десять человек получили ранения в результате внезапного возгорания очага во время еврейского фестиваля в лондонском районе Стэмфорд Хилл

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на данные правоохранителей.

По данным полиции, сообщений о серьезные травмы и ранения во время фестиваля не было, 10 человек получили незначительные повреждения. Также в этом деле не было никаких задержаний людей.

Пока неизвестно, что именно вызвало взрыв внутри очага. Некоторые данные свидетельствуют о том, что в огонь подливали топливо, другие говорят, что в костер бросили мобильный телефон.

 

 

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