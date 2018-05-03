Авиакатастрофа в США: количество жертв возросло до девяти

3 мая, 2018, 10:31

Во время падения военного транспортного самолета С-130 Национальной гвардии Пуэрто-Рико в США погибли все девять человек, находившиеся на борту

Об этом сообщает BBC.

2 мая утром по местному времени вблизи аэропорта города Саванны, в американском штате Джорджия, на пересечении обычно оживленных автомагистралей, упал самолет. Предварительно было сообщено о пяти погибших. Однако впоследствии их количество выросло до девяти – это все, кто в это время был на борту.

Среди погибших — пятеро членов экипажа и четыре пассажира, которые обслуживали военнослужащих. Самолет загорелся почти сразу после вылета из аэропорта. При падении чудом не задел автомобили и дома.

По словам представителя ВВС США Роджера Парсонса, это пятая катастрофа с американским военным самолетом с начала апреля. Видео падения самолета, который упал сразу после взлета, попал на камеры наблюдения.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv — Scott Cohen (@scottoftroy) 2 мая 2018 г.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. Одной из них может быть возраст воздушного судна. Его построили еще 60 лет назад.

"Самолеты, которыми мы владеем в Пуэрто-Рико – и это не новость – старейшие во всей Нацгвардии", – рассказал генерал-адъютант Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьера.