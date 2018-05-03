Автокефалия Православной Церкви Украины - освобождение от церковного диктата Москвы, - "Первое декабря"

3 мая, 2018, 15:05

Инициативная группа "Первое декабря" поддерживает обращение Президента Украины и постановление Верховной Рады Украины с просьбой к Вселенскому Патриарху Варфоломею предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине

Об этом говорится на сайте группы "Первого декабря".

"Надеемся, что этот исторический чин, будучи поддержан Его Всесвятейшеством Патриархом Варфоломеем и положительно воспринят на Синоде Константинопольского Патриархата накануне празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины, станет событием особого, судьбоносного значения", - говорится в сообщении.

Ведь историческая память украинского народа свидетельствует, что:

- Константинопольская Церковь является для Руси-Украины Матерью-Церковью;

- акт о подчинении Киевской митрополии Москве (1686 г.) является незаконным действием; Константинопольский Патриархат не признает Украину канонической территорией Русской Православной Церкви;

- Украина, лишенная собственной Церкви, уже сто лет назад (1917-1918) поднимала устами своих иерархов на Соборе вопрос автокефалии УПЦ. Соответствующий закон Директории УНР об автокефалии был принят в 1919 году;

- Вселенскими Соборами установлено правило, согласно которому церковно-административное деление должно совпадать с государственными границами и, соответственно, дальнейшая независимость народов, которые исповедовали Православие, вела к самостоятельности Церквей этих народов.

Эти исторические, юридические и канонические факты не оставляют сомнения, что Православная Церковь в Украине, как в свое время Православные Церкви в Албании, Болгарии, Греции, Грузии, Польше, Румынии и Сербии, имеет неотъемлемое право на автокефалию - как и положено Православной Церкви независимой европейской страны.

Но есть еще одна - больная и насущная - причина ускорить процесс освобождения украинского Православия из-под церковного диктата Москвы.

Причина эта - война России против Украины, аннексия Крыма и непрерывные действия российско-террористических вооруженных формирований на Донбассе.

Под влиянием имперско-шовинистической идеологии деградирует не только российское государство и российское общество, деградирует и Русская Православная Церковь, превращаясь в служанку пораженного имперскими комплексами государства, на партнера ее спецслужб.

Сложилась парадоксальная ситуация: на территории Украины действует церковная структура, фактически подчиненная РПЦ, а две Украинские Православные Церкви (УПЦ КП и УАПЦ) считаются "неканоническими", такими, которые якобы не имеют права быть самостоятельными, выбирать канонического Патриарха и на равных общаться с сестринскими Церквями независимых стран.

Инициативная группа "Первое декабря" считает эту ситуацию абсолютно неприемлемой и надеется на скорейшее предоставление Православной Церкви в Украине автокефалии.

Рассматриваем этот вопрос не только как сугубо церковный, но и как фактор духовной безопасности и национально-государственной перспективы Украины.

Мы верим, что нормализация канонического статуса и церковной жизни тех православных верующих, которые стремятся возродить древние, органические для Киевской Церкви формы благочестия, положительно повлияет на духовный климат в Украине.

Надеемся, что все сложные, спорные вопросы административной организации религиозной жизни в Украине будут решаться законным путем, в правовом и каноническом поле суверенного Украинского государства.

Группа обращается к гражданскому обществу с призывом поддержать усилия Украинского государства и деятелей УПЦ КП и УАПЦ по поводу создания Украинской Поместной Православной Церкви.