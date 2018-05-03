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Аваков осудил антисемитские призывы, которые прозвучали во время акций в Одессе


фото: Facebook
Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил антисемитские заявления представительницы "Правого сектора" во время акций в Одессе и заявил, что полиция уже открыла дело по дискриминации

Об этом сообщил глава МВД в Twitter.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - заявил Аваков.

Он также добавил, что полиция Одессы зарегистрировала производства по статье "Нарушение расового, национального равноправия граждан".

Напомним, 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядке" руководитель местного отделения "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала "очистить страну от ж*дов".

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Или не олигархии. Слава Украине!" - заявила она.

Отмечается, что Сойкина является бывшим бойцом добровольческого украинского корпуса и ветераном АТО.

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