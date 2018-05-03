7 рационов по стандартам НАТО: Порошенко рассказал, как кормят бойцов ООС
3 мая, 2018, 11:54
Украинские военные на Донбассе получают новый рацион, разработанный по стандартам НАТО
Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
"7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Отныне, если военнослужащий находится не возле полевой кухни - он все равно имеет полноценное, качественное и сбалансированное питание", - написал Порошенко.
В состав усиленного меню входят первое и второе блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальных реторт-пакетов - беспламенная грелка для разогрева блюд.
"Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, которые даже близко не имели такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - отметил президент.
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