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Жебривский рассказал о сокращении блокпостов на Донетчине

Для жителей небольших населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, произойдут некоторые изменения после начала Операции Объединенных Сил

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook, комментируя встречу с послом Японии Шегеки Сумме и главой представительства Международной организации миграции Томасом Вайсом.

"Обсудили вопросы окончания АТО и объявления Операции Объединенных Сил. Отметил, что гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, этого даже не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных в так называемой красной зоне - вблизи линии разграничения, некоторые изменения произойдут", - написал Жебривский.

По его словам, въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск. В рамках ООС будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинской властью, что упростит проезд в пределах области.

Жебривский также озвучил проблемные вопросы, в решении которых можно надеяться на помощь международных партнеров. В частности, по реконструкции системы водообеспечения области; расширению сети и улучшение условий для обслуживания клиентов в отделениях Пенсионного фонда; восстановлению психиатрической больницы в Славянске, разрушенной во время боев в 2014-ом.

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