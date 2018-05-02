Защитник сборной Украины перешел в венгерский клуб
Об этом сообщает официальный сайт команды из Будапешта.
Контракт 29-летнего украинца с МТК вступает в силу 1 июля 2018 года, о сроке соглашения не сообщается. МТК выступает во втором дивизионе чемпионата Венгрии, занимает первое место и является главным претендентом на возвращение в элиту.
В нынешнем сезоне Евгений Селина выступал за греческий "Астерас" и сыграл в различных турнирах лишь 13 матчей.
Евгений Селин является воспитанником алчевской "Стали". Также играл за "Металлист" и "Ворсклу", откуда в 2013 году получил приглашение в "Динамо".
В 2015 году был арендован у киевлян "Металлистом", а в 2016-м - греческим "Платаниасом".
Летом прошлого года перешел в "Астераса" на правах свободного агента.
На Евро-2012 Евгений Селин был основным левым защитником сборной Украины. Всего за национальную команду сыграл 15 матчей и забил один гол.
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