Замена Tinder: Facebook запустит приложение для онлайн-знакомств

Об этом пишет The Verge.

Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств и запустить собственную службу для одиноких. По их подсчетам, из всех зарегистрированных пользователей, 200 млн не имеют пары.

Пользователь сможет указывать, что он готов знакомиться с другими людьми, но это увидят только те пользователи, которые не являются его друзьями и тоже включили функцию "дэйтинг".

Как именно будет выглядеть функция, точно неизвестно. В Facebook рассказали, что пары будут подбираться на основе выставленных настроек (например, возраста и пола), общих интересов и друзей. Также можно будет искать людей в группах и на страницах мероприятий.

Марк Цукерберг уточнил, что новые возможности будут помогать тем, кто действительно ищет "серьезных отношений". Компания уже в процессе, новая программа будет доступна уже в ближайшее время.

Заявление Цукерберга о новом сервисе обвалила акции популярной сети Tinder на $2 млрд.

Facebook is taking on Tinder with new dating features. pic.twitter.com/sphzaZ8p6N