Замена Tinder: Facebook запустит приложение для онлайн-знакомств
Об этом пишет The Verge.
Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств и запустить собственную службу для одиноких. По их подсчетам, из всех зарегистрированных пользователей, 200 млн не имеют пары.
Пользователь сможет указывать, что он готов знакомиться с другими людьми, но это увидят только те пользователи, которые не являются его друзьями и тоже включили функцию "дэйтинг".
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Как именно будет выглядеть функция, точно неизвестно. В Facebook рассказали, что пары будут подбираться на основе выставленных настроек (например, возраста и пола), общих интересов и друзей. Также можно будет искать людей в группах и на страницах мероприятий.
Марк Цукерберг уточнил, что новые возможности будут помогать тем, кто действительно ищет "серьезных отношений". Компания уже в процессе, новая программа будет доступна уже в ближайшее время.
Заявление Цукерберга о новом сервисе обвалила акции популярной сети Tinder на $2 млрд.
Facebook is taking on Tinder with new dating features. pic.twitter.com/sphzaZ8p6N— The Verge (@verge) 1 мая 2018 г.
Компания Twitter, как и Facebook, продала исследовательскому агентству Cambridge Analytica суточный доступ к данным пользователей в 2015 году.
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