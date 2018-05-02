Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 млн человек, - ВОЗ
Об этом свидетельствуют обнародованные данные Всемирной организации здравоохранения.
Уровень загрязнения воздуха остается опасно высокими во многих частях мира. Новые данные ВОЗ показывают, что 9 из 10 человек дышат воздухом, содержащим высокий уровень загрязняющих веществ.
"Загрязнение воздуха грозит всем нам, но бедные и наиболее маргинализированные люди несут на себе основную тяжесть", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
"Неприемлемым является тот факт, что более 3 миллиардов человек, большинство из которых женщины и дети, все еще дышат смертоносными газами каждый день из-за использования в своих домах печей и топлива, которые загрязняют воздух. Если мы не примем срочных мер по борьбе с загрязнением воздуха, мы никогда не приблизимся к достижению устойчивого развития ", - добавил он.
По оценкам ВОЗ, около 7 млн человек ежегодно умирают в связи с влиянием мелких частиц в загрязненном воздухе, которые проникают глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая различные заболевания, включая инсульт, сердечные заболевания, рак легких, хронические обструктивные заболевания легких и респираторные инфекции, учитывая пневмонию.
Только загрязнение атмосферного воздуха вызвало около 4,2 млн смертей в 2016 году, в то время как загрязнение воздуха внутри помещений от связанных с приготовлением пищи и использования технологий причин привело к примерно 3,8 млн смертей за тот же период.
Более 90% смертей, связанных с загрязнением воздуха, фиксируют в странах с низким и средним уровнем дохода, главным образом в Азии и Африке, за ними следуют страны с низким и средним уровнем дохода в регионе Восточного Средиземноморья, в Европе и Америке .
Около 3 миллиардов людей - более 40% населения мира - до сих пор не имеют доступа к "чистым" технологиям приготовления пищи дома, что является основным источником загрязнения воздуха в домашних хозяйствах.
ВОЗ признает, что загрязнение воздуха является критическим фактором риска неинфекционных заболеваний, результатом чего является около одной четверти (24%) всех смертей среди взрослых от сердечных заболеваний, 25% от инсульта, 43% от хронической обструктивной болезни легких и 29% от рака легких.
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