Итальянский курорт Капри вслед за Венецией ограничит перемещение туристов
Власти острова из-за масштабного наплыва туристов решили упорядочить маршруты их передвижения, сообщает The Sun.
По словам мэра острова Джанни Де Мартино, власти собираются попробовать эксперимент, подобный введенному в Венеции.
"Я понимаю трудности, с которыми сталкивается мой венецианский коллега. Мы не можем сразу остановить потоки туристов, но мы можем хотя бы попытаться", – сказал он.
Официально о способах регулирования количества туристов городская власть пока не объявила, но СМИ предполагают, что ограничение будет реализовано в виде выделения отдельных маршрутов для туристов, а также введения турникетов вокруг популярных достопримечательностей.
Остров Капри ежегодно посещает более миллиона туристов, при том, что его постоянное население составляет до 15 тыс. человек.
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