Итальянский курорт Капри вслед за Венецией ограничит перемещение туристов

2 мая, 2018, 20:00

Власти популярного итальянского острова-курорта Капри вслед за Венецией решили ограничить перемещение туристов

Власти острова из-за масштабного наплыва туристов решили упорядочить маршруты их передвижения, сообщает The Sun.

По словам мэра острова Джанни Де Мартино, власти собираются попробовать эксперимент, подобный введенному в Венеции.

"Я понимаю трудности, с которыми сталкивается мой венецианский коллега. Мы не можем сразу остановить потоки туристов, но мы можем хотя бы попытаться", – сказал он.

Официально о способах регулирования количества туристов городская власть пока не объявила, но СМИ предполагают, что ограничение будет реализовано в виде выделения отдельных маршрутов для туристов, а также введения турникетов вокруг популярных достопримечательностей.

Остров Капри ежегодно посещает более миллиона туристов, при том, что его постоянное население составляет до 15 тыс. человек.