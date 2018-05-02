Импорт товаров из России в Украину увеличился на 28%
2 мая, 2018, 16:19
По данным Национального банка Украины, за первый квартал 2018 года Украина увеличила импорт российских товаров на 28%, что составляет почти 2 млрд долл.
Об этом сообщается на сайте НБУ, передает Униан.
Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 26,5% и составляет 4,058 млрд долл.
Как сообщается на сайте, доля экспорта в страны ЕС в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составляет 38,9%. Импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7% и составил 4,523 млрд. долл.
По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, уменьшился на 11,5%, то есть до 709 млн. долл. Зато импорт увеличился на 28,4%, до 1,9 млрд. долл.
- Ранее сообщалось, что за 2017 год показатели внешне-экономической деятельности Украины с Россией выросли. Наибольшая доля импорта из РФ – нефть, удобрения и черные металлы.
- По данным НБУ, импорт российских товаров за 2017 год увеличился на 21% и составил $49 млрд.
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