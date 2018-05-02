Я невиновен, но раскаиваюсь, - подозреваемый в убийстве журналиста Веремия Крысин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Юрию Крысину, обвиняемому в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремиея во время Евромайдан, перенесли на 23 мая.
Таким образом суд разрешил новым адвокатам обвиняемого ознакомиться с материалами дела.
Кроме того, суд отказал стороне защиты в ходатайстве по рассмотрению апелляции в закрытом режиме.
Сообщается, что во время заседания Крысин вел себя спокойно, во время разговора с судьей не вставал.
"Вставайте, а то вы что-то слишком свободно себя чувствуете", - заявил судья во время заседания.
Сам же Крысин выразил раскаяние, однако отрицает свою вину в убийстве журналиста Веремия.
"В содеянном раскаиваюсь, но вины не признаю", - отметил обвиняемый.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Сладко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
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