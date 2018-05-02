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Я невиновен, но раскаиваюсь, - подозреваемый в убийстве журналиста Веремия Крысин


фото: Радіо Свобода
Во время заседания Апелляционного суда Киева обвиняемый в убийстве журналиста Веремия Юрий Крысин покаялся, однако отказался признавать свою вину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Юрию Крысину, обвиняемому в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремиея во время Евромайдан, перенесли на 23 мая.

Таким образом суд разрешил новым адвокатам обвиняемого ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, суд отказал стороне защиты в ходатайстве по рассмотрению апелляции в закрытом режиме.

Сообщается, что во время заседания Крысин вел себя спокойно, во время разговора с судьей не вставал.

"Вставайте, а то вы что-то слишком свободно себя чувствуете", - заявил судья во время заседания.

Сам же Крысин выразил раскаяние, однако отрицает свою вину в убийстве журналиста Веремия.

"В содеянном раскаиваюсь, но вины не признаю", - отметил обвиняемый.

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