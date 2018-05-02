Wizz Air устроил однодневную распродажу билетов на все направления
2 мая, 2018, 10:10
2 мая авиакомпания Wizz Air проводит распродажу билетов на все рейсы по всем маршрутам
Соответствующая информация есть на сайте венгерского лоукостера, передает ЦТС.
Билеты продаются со скидкой 20%, но акция будет действовать только на рейсы, которые будут осуществлены до 30 июня.
- Напоминаем, 5 апреля авиакомпания Wizz Air устроила распродажу билетов со скидкой 20% на рейсы по направлениям Киев - Копенгаген и Львов - Лондон, что будут осуществляться до 30 июня.
- Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air расширяет сеть полетов из Киева, увеличивая количество направлений с 21 до 23
- Wizz Air с 18 июня удвоит количество полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю.
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