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Wizz Air устроил однодневную распродажу билетов на все направления


фото: kiev.aero
2 мая авиакомпания Wizz Air проводит распродажу билетов на все рейсы по всем маршрутам

Соответствующая информация есть на сайте венгерского лоукостера, передает ЦТС.

Билеты продаются со скидкой 20%, но акция будет действовать только на рейсы, которые будут осуществлены до 30 июня.

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