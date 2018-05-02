Выборы в объединенные громады стали одними из самых грязных с времен Майдана, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины глава правительства затронул тему оценки выборов в объединенные территориальные громады, которые прошли 29 апреля. Результаты волеизъявления стали одной из тем дискуссии на заседании СНБО.
"По оценкам экспертов, эти выборы стали одними из самых грязных после Революции Достоинства. А сколько это может продолжаться? Один Майдан поднялся из-за фальсификации, второй - из-за неуважения к людям, а сейчас за продовольственные наборы снова покупают голоса. Это для этого мы делали децентрализацию? " - заявил премьер.
Он также подчеркнул, что правоохранительные органы уже занимаются расследованиями.
"Напомню: мы одобрили проект закона об ответственности (за неправомерные действия во время выборов). И когда мы сделаем это законом, ситуация улучшится. Покупаешь голоса - будешь сидеть в тюрьме", - подытожил Гройсман.
- 29 апреля прошли выборы в 40 объединенных территориальных громадах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.
- Ранее Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона, который усиливает ответственность за подкуп избирателей и фальсификацию результатов.
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