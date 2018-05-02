Во Львове умер основатель издания "Поступ"

2 мая, 2018, 17:00

2 мая умер известный украинский журналист Андрей Квятковский - один из основателей самиздательской газеты “Поступ”, а впоследствии главный редактор ежедневного одноименного издания

Об этом сообщает издание “Збруч”, где Квятковский работал с момента его основания.

Причиной смерти 61-летнего журналиста стал инсульт.

Андрей Квятковский родился 23 февраля 1957 года во Львове. Окончил Львовский полиграфический институт (ныне - Львовская академия книгопечатания). Один из основателей “Товариства Лева”, фактически инициировал его первую массовую акцию — восстановление могил на Лычаковском кладбище. Также был один из участников экологической инициативы по восстановлению Днестра с 1989 года. Один из основателей Унивской группы, созданной с целью разработки долгосрочной стратегии для Львова.

Андрей Квятковский писал для самиздата “Поступ”, в 1997 году возглавил ежедневную газету “Поступ”. Работал также на телеканалах СТБ, 5 канал, 1+1 и ICTV.

Телеканал Еспресо.TV выражает искреннее сожаление и соболезнование родным.