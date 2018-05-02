Во Львове умер основатель издания "Поступ"
Об этом сообщает издание “Збруч”, где Квятковский работал с момента его основания.
Причиной смерти 61-летнего журналиста стал инсульт.
Андрей Квятковский родился 23 февраля 1957 года во Львове. Окончил Львовский полиграфический институт (ныне - Львовская академия книгопечатания). Один из основателей “Товариства Лева”, фактически инициировал его первую массовую акцию — восстановление могил на Лычаковском кладбище. Также был один из участников экологической инициативы по восстановлению Днестра с 1989 года. Один из основателей Унивской группы, созданной с целью разработки долгосрочной стратегии для Львова.
Андрей Квятковский писал для самиздата “Поступ”, в 1997 году возглавил ежедневную газету “Поступ”. Работал также на телеканалах СТБ, 5 канал, 1+1 и ICTV.
Телеканал Еспресо.TV выражает искреннее сожаление и соболезнование родным.
- Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни умер автор детских произведений и многолетний ректор Киево-Могилянской академии Сергей Иванюк, известный читателям под псевдонимом Сергей Оксеник.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть