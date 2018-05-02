В Украине заморозили расследование четырех дел в отношении Манафорта, - The New York Times

2 мая, 2018, 19:04

В Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с экс-главой избирательной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом

Об этом пишет The New York Times, объясняя это тем, что украинские чиновники якобы опасаются обидеть Трампа и потерять поставки американского оружия.

Издание отмечает, что в США против Манафорта ведется судебное расследование по обвинению в отмывании денег и финансовых махинациях в процессе консультирования Партии регионов.

В то же время, в Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт, но генеральный прокурор фактически заморозил их.

Издание отмечает, что решение прекратить расследование прокурор принял, когда администрация Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.

"Госдепартамент выдал лицензию на вывоз ракет 22 декабря, а 2 марта Пентагон объявил окончательное одобрение продажи 210 Javelin и 35 пусковых установок. Приказ прекратить расследование Манафорта пришел в начале апреля", - говорится в статье.

В апрельском приказе по Манафорта говорилось, что прокуратура не закрывает эти 4 дела, но был приказ, который запретил руководителю департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюку выдавать повестку для получения показаний или опрос свидетелей.

"У нас нет полномочий продолжать наше расследование", - сказал Горбатюк в интервью.

Относительно Манафорта велись расследования, касающиеся консультаций для экс-президента Януковича и его "Партии регионов", а также их оплаты.

Еще одно дело касалось бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 приказов о выплате на сумму $12,5 млн, предназначенных Манафорту.

Два других дела рассматривались по юридической компании Skadden Arps. Она с участием Манафорта составила доклад о доказательствах "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.

Отметим, что комментариев от Администрации президента Украины The New York Times не получил.