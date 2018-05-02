В Украине скоро запустят Apple Pay. Как будет работать "яблочная" платежная система

2 мая, 2018, 13:31

Apple подтвердила, что Apple Pay будет запущен в трех новых государствах, среди которых есть и Украина

Об этом сообщил генеральный директор компании Тим Кук во время отчета о прибыли за второй квартал 2018 года, передает AppleInsider.

Тим Кук подтвердил, что платежный сервис появится в ближайшие несколько месяцев в Норвегии, Польше и Украине. А также отметил, что количество активных пользователей Apple Pay выросла в два раза за прошлый год, а транзакции выросли втрое.

Также глава Apple рассказал, что категория товаров "другое" во втором квартале 2018 года достигла прибыли почти в 4 млрд долларов, учитывая такие продукты, как AirPods, Apple Watch, HomePod, Beats, iPod Touch, Apple TV и некоторые другие.

Вместе они принесли компании 3,96 млрд долларов, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество проданных носимых товаров от Apple выросло на 50%.

Сервис Apple Pay в США появился еще в 2014 году.

Как это будет работать

Apple Pay - платежная система, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая мобильное устройство Apple к терминалу. Система работает по протоколу NFC и только на терминалах, которые принимают бесконтактные платежи (они должны иметь отметку PayPass или PayWave).

Система совместима с моделями старше iPhone 6, включая iPhone SE, а также с Apple Watch. В последнем случае система получится настроить через iPhone 5, 5s и 5c.

Чтобы заплатить, нужно поднести гаджет к терминалу, выбрать в приложении карту и приложить палец к датчику Touch ID. На Apple Watch платеж запускается двойным нажатием на кнопку питания и не требует специальной авторизации. Ни Apple Pay, ни другие платежные сервисы не берут комиссию.