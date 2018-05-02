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В Украине представили усовершенствованный боевой модуль "Дуплет". Названы главные особенности

"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля "Дуплет"

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", который предназначен для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", - подчеркнул Порошенко.

 

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