В трети антикоррупционных дел суд не начал рассмотрение, - НАБУ

2 мая, 2018, 17:08

В трети из 127 дел, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в суд, рассмотрение по существу не началось

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В 48 процессах не состоялось даже подготовительное заседание. Некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора.

В частности, в объединенном по решению суда делу по факту нанесения убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание, сообщили в НАБУ.

Также до сих пор не началось рассмотрение в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепропетровска. Обвинительный акт в отношении судьи был направлен еще в январе 2017 года. То есть слушания дела не могут начать уже в течение 14 месяцев.

В производстве по обвинению 8 участников так называемой газовой схемы также в течение 10 месяцев не может состояться подготовительное заседание. Так, очередное заседание, назначенное на 28 марта, не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подозреваемых. Следующее назначили через полтора месяца – на 16 мая.

Пока только по 29 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство судебных решений – это утверждение соглашений о признании вины с второстепенными участниками коррупционных схем. Так, по 19 делам вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. По состоянию на 31 марта в двух делах к реальному наказанию в виде лишения свободы приговорили трех человек.

Учитывая загруженность судей, в НАБУ вновь подчеркнули необходимость создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда.