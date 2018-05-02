В трети антикоррупционных дел суд не начал рассмотрение, - НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В 48 процессах не состоялось даже подготовительное заседание. Некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора.
В частности, в объединенном по решению суда делу по факту нанесения убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание, сообщили в НАБУ.
Также до сих пор не началось рассмотрение в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепропетровска. Обвинительный акт в отношении судьи был направлен еще в январе 2017 года. То есть слушания дела не могут начать уже в течение 14 месяцев.
В производстве по обвинению 8 участников так называемой газовой схемы также в течение 10 месяцев не может состояться подготовительное заседание. Так, очередное заседание, назначенное на 28 марта, не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подозреваемых. Следующее назначили через полтора месяца – на 16 мая.
Пока только по 29 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство судебных решений – это утверждение соглашений о признании вины с второстепенными участниками коррупционных схем. Так, по 19 делам вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. По состоянию на 31 марта в двух делах к реальному наказанию в виде лишения свободы приговорили трех человек.
Учитывая загруженность судей, в НАБУ вновь подчеркнули необходимость создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда.
- Напомним, ранее НАБУ задержала в Киеве работника главка СБУ, который за взятки легализировал иностранцев.
- 27 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины показало фильм с фрагментами следственных действий в отношении задержанного на взятке в $47,5 тысячи руководителя одного из отделов киевского главка СБУ.
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