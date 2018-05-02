В США разбился военный самолет
2 мая, 2018, 22:26
В США, близ города Саванна (штат Джорджия) произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules
Об этом сообщает Reuters.
Самолет принадлежал Национальной гвардии США.
В Национальной гвардии США подтвердили, что потеряли Hercules, однако представитель военного ведомства не уточнил количество персонала, находившегося на борту в момент падения. Он отметил, что сейчас этот вопрос уточняется.
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