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В США разбился военный самолет

В США, близ города Саванна (штат Джорджия) произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules

Об этом сообщает Reuters.

Самолет принадлежал Национальной гвардии США.

В Национальной гвардии США подтвердили, что потеряли Hercules, однако представитель военного ведомства не уточнил количество персонала, находившегося на борту в момент падения. Он отметил, что сейчас этот вопрос уточняется.

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