В Париже задержали 109 участников массовых беспорядков

2 мая, 2018, 09:24

В результате массовых беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже было задержано 109 человек

Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что правоохранители исправили ошибку министра внутренних дел Жерара Коллона, который ранее заявил, что были задержаны более 200 человек.

Ряд леворадикалов устроили массовые беспорядки: парни в капюшонах подожгли ресторан McDonald's и несколько автомобилей после того, как присоединились к традиционной демонстрации профсоюза 1 мая за права рабочих.