В Минсоцполитики зарегистрировали 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса
2 мая, 2018, 20:12
В Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете состоят 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лиц
Об этом сообщает Правительственный портал.
“По состоянию на 2 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей с Донбасса и Крыма”,- говорится в сообщении.
- По словам председателя комитета Верховной Рады по правам человека Григория Немыри, за 4 года российской агрессии жилье от государства получили 63 семьи переселенцев.
- В декабре министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки.
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