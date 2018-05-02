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В Минсоцполитики зарегистрировали 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса


фото: ТРК "Буковина"
В Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете состоят 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает Правительственный портал.

“По состоянию на 2 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 500 186 переселенцев или 1 225 470 семей с Донбасса и Крыма”,- говорится в сообщении.

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