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В Ливии два смертника атаковали центризбирком, по меньшей мере 16 погибших


фото: REUTERS
В ливийской столице Триполи двое террористов-смертников подорвали себя возле штаб-квартиры Высшей избирательной комиссии

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, информирует The Libya Observer.

Источник издания сообщил, что среди жертв теракта – трое чиновников и четыре сотрудника сил безопасности. Атака произошла в момент, когда на участке происходила регистрация избирателей.

Отмечается, что правоохранители убили двух нападавших, которые сняли "пояса смертников" и начали перестрелку. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за террористический акт.

 

 

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