В Ливии два смертника атаковали центризбирком, по меньшей мере 16 погибших

2 мая, 2018, 17:56

В ливийской столице Триполи двое террористов-смертников подорвали себя возле штаб-квартиры Высшей избирательной комиссии

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, информирует The Libya Observer.

Источник издания сообщил, что среди жертв теракта – трое чиновников и четыре сотрудника сил безопасности. Атака произошла в момент, когда на участке происходила регистрация избирателей.

Отмечается, что правоохранители убили двух нападавших, которые сняли "пояса смертников" и начали перестрелку. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за террористический акт.