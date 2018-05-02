В Киеве группа неизвестных в масках с ножом напала на "киборга"
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
2 мая вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.н.
Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик. Потерпевшего доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и просмотрели камеры видеонаблюдения. На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Как сообщил депутат Роменского городского совета, волонтер Валентин Бондаренко, жертвой нападавших стал Дмитрий Вербич.
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