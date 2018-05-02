В Германии начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом
Об этом сообщает DW.
В Германии 2 мая начал работу уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом - этот пост появился впервые в истории страны. Его занял 51-летний Феликс Кляйн, который до этого был уполномоченным МИД ФРГ по связям с еврейскими организациями и проблемам антисемитизма.
В день вступления на новую должность он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией в стране.
"Антисемитизм в Германии был всегда, но рост числа случаев его проявлений меня шокирует", - заявил Кляйн.
В то же время он похвалил большое внимание общества к этой теме, которая является "оружием в борьбе с антисемитизмом". Как пример Феликс Кляйн назвал отмену музыкальной премии Echo после того, как ее присудили реперам Kollegah и Farid Bang за альбом с песней антисемитского содержания.
- Напомним, 26 апреля в Германии отменили престижную музыкальную премию Echo после скандала, связанного с вручением награды дуэта рэперов с антисемитской песней.
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