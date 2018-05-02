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В Германии начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом

Феликс Кляйн
Феликс Кляйн
фото: DPA
В ФРГ начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн

Об этом сообщает DW.

В Германии 2 мая начал работу уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом - этот пост появился впервые в истории страны. Его занял 51-летний Феликс Кляйн, который до этого был уполномоченным МИД ФРГ по связям с еврейскими организациями и проблемам антисемитизма.

В день вступления на новую должность он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией в стране.

"Антисемитизм в Германии был всегда, но рост числа случаев его проявлений меня шокирует", - заявил Кляйн.

В то же время он похвалил большое внимание общества к этой теме, которая является "оружием в борьбе с антисемитизмом". Как пример Феликс Кляйн назвал отмену музыкальной премии Echo после того, как ее присудили реперам Kollegah и Farid Bang за альбом с песней антисемитского содержания.

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