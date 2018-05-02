В Германии к боям готовы только четыре истребителя Eurofighter из 128, - СМИ

2 мая, 2018, 18:31

Из 128 многоцелевых истребителей бундесвера Eurofighter к выполнению задач готовы около 10 самолетов, а к реальным боям - всего четыре

Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что большинство Eurofighter Люфтваффе не способны участвовать в боевых операциях из-за технических недостатков системы самозащиты, что делают истребители уязвимыми перед противником.

Самолеты с неработающей системой самозащиты можно использовать для учебных полетов и маневров, однако они не могут выполнять задания, например, в рамках миссии патрулирования восточных рубежей НАТО. При этом издание отмечает, что, в соответствии со своими обязательствами перед Альянсом, Германия должна предоставлять НАТО в кризисных ситуациях 82 самолета Eurofighter.

В бундесвере подтверждают, что с их истребителями есть определенные проблемы, однако нынешняя ситуация "выглядит лучше, чем в 2017 году".

Конкретные цифры в армии Германии не называют, ссылаясь на государственную тайну, но утверждают, что "полностью привержены своим оперативным обязательствам" и работают над решением проблемы Eurofighter.