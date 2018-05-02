В Disney собрали надувную роботизированную руку, которая будет работать с детьми

2 мая, 2018, 11:24

Разработчики из Disney Research собрали мягкую надувную роботизированную руку, похожую на персонажа робота Беймакса из мультфильма "Город героев"

Об этом пишет издание TechCrunch.

Робототехники пытаются разработать устройство, которое сможет работать с хрупкими предметами и детьми. Конструкция состоит из четырех пальцев, подвижного запястья и нижней части руки.



Устройство имеет датчики, которые находится на внешней стороне наполненной воздухом подушки, они рассчитывают силу давления при работе с роботом. Именно это позволит снизить возможность нанесения травм окружающим.

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