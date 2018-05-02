В Британии одобрили "акт Магнитского", который будет блокировать въезд в страну нарушителям прав человека

2 мая, 2018, 08:17

Палата общин парламента Великобритании приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского"

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что принятие этой поправки в законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит британскому правительству отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиняемым в грубых нарушениях прав человека и коррупции.

Министр иностранных дел страны Борис Джонсон назвал такое решение представителей Палаты общин "важным моментом".

"Это (положение) позволит Британии действовать против лиц, ответственных за серьезные правонарушения во всем мире. Великобритания выступает за защиту прав человека во всем мире", - подчеркнул он.