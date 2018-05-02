В Британии одобрили "акт Магнитского", который будет блокировать въезд в страну нарушителям прав человека
2 мая, 2018, 08:17
Палата общин парламента Великобритании приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского"
Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что принятие этой поправки в законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит британскому правительству отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиняемым в грубых нарушениях прав человека и коррупции.
Министр иностранных дел страны Борис Джонсон назвал такое решение представителей Палаты общин "важным моментом".
"Это (положение) позволит Британии действовать против лиц, ответственных за серьезные правонарушения во всем мире. Великобритания выступает за защиту прав человека во всем мире", - подчеркнул он.
- Российский адвокат Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в причастности к организации незаконного возврата излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год.
- Как считают коллеги Магнитского и правозащитники, его целенаправленно довели до смерти условиями содержания и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.
- "Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013-го Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
- 20 декабря США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".
- 15 января Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 россиян, которым за нарушение прав человека и отмывание денег запрещен въезд в страну. Уже впоследствии, 8 февраля, Сейм Латвии одобрил аналог "закона Магнитского", который запретит въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека.
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