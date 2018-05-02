Украинская модель стала лицом Dolce&Gabbana

2 мая, 2018, 13:07

Украинская модель Дарья Миненко стала героиней лукбука летней коллекции бренда Dolce&Gabbana

Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте бренда.

Съемки нового лукбука проходили на острове Миконос. Ее героиней стала украинская модель из Закарпатья Дарья Миненко.

Свою карьеру она начинала в ужгородском агентстве One Models. Позже девушка снималась для свадебного бренда Pronovias.

Новую коллекцию фотографировали братья Морелли. Найти летнюю кампанию можно по хештегу #DGLovesMykonos.

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