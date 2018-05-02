Украинская модель стала лицом Dolce&Gabbana
2 мая, 2018, 13:07
Украинская модель Дарья Миненко стала героиней лукбука летней коллекции бренда Dolce&Gabbana
Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте бренда.
Съемки нового лукбука проходили на острове Миконос. Ее героиней стала украинская модель из Закарпатья Дарья Миненко.
Свою карьеру она начинала в ужгородском агентстве One Models. Позже девушка снималась для свадебного бренда Pronovias.
Новую коллекцию фотографировали братья Морелли. Найти летнюю кампанию можно по хештегу #DGLovesMykonos.
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- Напомним, издание The New York Times определило восемь самых перспективных моделей во всем мире, среди которых оказался украинец Игорь Любченко.
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