Украина наращивает крепкие связи с США, бизнес-отношения улучшаются, - американские деловые круги
Об этом заявил президент Делового Совета Украина-США Морган Уильямс в комментарии "Укринформу".
Оценивая ситуацию за последний период, когда начала работать новая администрация во главе с президентом Трампом, он отметил, что бизнес-среда теперь выглядит намного лучше, чем год назад.
В частности, американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) внесла гарантии на сумму около $300 млрд для страхования политических рисков в Украине. Более того, в украинский агробизнес вкладывают серьезные инвестиции
"Я только что вернулся из Киева, и хочу сказать, что бизнес настроен очень оптимистично. С точки зрения политических и геополитических аспектов, Украина продолжает наращивать прочные связи с Соединенными Штатами, которые сейчас являются лучшими, чем год назад", - подчеркнул Уильямс.
По его словам, не только эти, но и другие знаковые вещи были воплощены в последнее время, в частности, предоставление Украине оборонного летального оружия.
"Я думаю, что бизнес-отношения (между США и Украиной) улучшаются, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы, но с положительной динамикой. Ситуация развивается в правильном направлении и, по нашему мнению, это будет происходить и в дальнейшем", - подытожил Уильямс.
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