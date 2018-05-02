Украина наращивает крепкие связи с США, бизнес-отношения улучшаются, - американские деловые круги

2 мая, 2018, 07:19

Бизнес-связи между США и Украиной усилились за летний период, с начала работы нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом

Об этом заявил президент Делового Совета Украина-США Морган Уильямс в комментарии "Укринформу".

Оценивая ситуацию за последний период, когда начала работать новая администрация во главе с президентом Трампом, он отметил, что бизнес-среда теперь выглядит намного лучше, чем год назад.

В частности, американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) внесла гарантии на сумму около $300 млрд для страхования политических рисков в Украине. Более того, в украинский агробизнес вкладывают серьезные инвестиции

"Я только что вернулся из Киева, и хочу сказать, что бизнес настроен очень оптимистично. С точки зрения политических и геополитических аспектов, Украина продолжает наращивать прочные связи с Соединенными Штатами, которые сейчас являются лучшими, чем год назад", - подчеркнул Уильямс.

По его словам, не только эти, но и другие знаковые вещи были воплощены в последнее время, в частности, предоставление Украине оборонного летального оружия.

"Я думаю, что бизнес-отношения (между США и Украиной) улучшаются, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы, но с положительной динамикой. Ситуация развивается в правильном направлении и, по нашему мнению, это будет происходить и в дальнейшем", - подытожил Уильямс.