Трамп диктовал врачу текст справки о своем здоровье
2 мая, 2018, 10:49
Бывший врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн заявил, что в 2015 году будущий президент США сам надиктовал текст справки об “отличном состоянии” своего здоровья
Об этом Борнстейн сказал в интервью CNN.
Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года. В ней говорилось, что Трамп имеет “исключительное здоровье” и будет “самым сильным человеком, которого выбирали на пост президента Соединенных Штатов”.
“Я этого не писал”, - говорит врач.
Борнстейн утверждает, что все документы о здоровье Трампа были “украдены” из его офиса.
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отметила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.
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