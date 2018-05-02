Трамп диктовал врачу текст справки о своем здоровье

2 мая, 2018, 10:49

Бывший врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн заявил, что в 2015 году будущий президент США сам надиктовал текст справки об “отличном состоянии” своего здоровья

Об этом Борнстейн сказал в интервью CNN.

Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года. В ней говорилось, что Трамп имеет “исключительное здоровье” и будет “самым сильным человеком, которого выбирали на пост президента Соединенных Штатов”.

“Я этого не писал”, - говорит врач.

Борнстейн утверждает, что все документы о здоровье Трампа были “украдены” из его офиса.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отметила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.