Трагедия 2 мая: в МВД рассказали, какая ситуация сейчас в Одессе
Об этом в эфире Еспресо.TV заявила заместитель директора департамента коммуникаций МВД в Одесской области Виктория Навроцкая.
Она отметила, что сейчас ситуация на Куликовом поле остается спокойной, никаких волнений по состоянию на этот час не было.
По ее словам, в шесть часов вечера от парка Шевченко стартует Марш украинского порядка. Охрану будут обеспечивать 2,5 тысячи правоохранителей, среди которых представители полиции, Нацгвардии и спасатели.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирных людей.
В результате нападения погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана. Из-за столкновения часть антимайдановцев скрылись в доме профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибли 42 человека.
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