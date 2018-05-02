Трагедия 2 мая: в МВД рассказали, какая ситуация сейчас в Одессе

2 мая, 2018, 14:48

Сейчас ситуация в Одессе на фоне четвертой годовщины со дня трагедии 2 мая остается спокойной

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила заместитель директора департамента коммуникаций МВД в Одесской области Виктория Навроцкая.

Она отметила, что сейчас ситуация на Куликовом поле остается спокойной, никаких волнений по состоянию на этот час не было.

По ее словам, в шесть часов вечера от парка Шевченко стартует Марш украинского порядка. Охрану будут обеспечивать 2,5 тысячи правоохранителей, среди которых представители полиции, Нацгвардии и спасатели.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирных людей.

В результате нападения погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана. Из-за столкновения часть антимайдановцев скрылись в доме профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибли 42 человека.