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Точность украинских ракет выросла в 10 раз, - Порошенко

За последние годы точность и дальность украинской ракетной техники возросли в разы

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Вы знаете, что недавно прошли удачные испытания ракетной техники. Значительно возросла дальность, точность выросла более чем в 10 раз. Это уже высокоточное оружие. Но хочу отметить, сейчас в Украине, после оккупации Крыма, нет достаточного количества полигонов, где можно испытывать оружие этой дальности”, - пояснил президент.

Порошенко также заявил, что будет обращаться в парламент за отменой соглашения об участии Украины в координационных органах СНГ и ряде других соглашений. Президент отметил, что в течение недели предпрлагает получить предложения по отзыву всех украинских представителей координационных органов.

"Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать”, - заявил он.

 
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