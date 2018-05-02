Точность украинских ракет выросла в 10 раз, - Порошенко
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
"Вы знаете, что недавно прошли удачные испытания ракетной техники. Значительно возросла дальность, точность выросла более чем в 10 раз. Это уже высокоточное оружие. Но хочу отметить, сейчас в Украине, после оккупации Крыма, нет достаточного количества полигонов, где можно испытывать оружие этой дальности”, - пояснил президент.
Порошенко также заявил, что будет обращаться в парламент за отменой соглашения об участии Украины в координационных органах СНГ и ряде других соглашений. Президент отметил, что в течение недели предпрлагает получить предложения по отзыву всех украинских представителей координационных органов.
"Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать”, - заявил он.
- Напомним, в 2018 году начнется серийное производство украинских ракетных комплексов "Ольха".
- 18 апреля состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового ракетного комплекса "Скиф".
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